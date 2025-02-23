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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٥٣ م

اقامة مراسم تأبين الشهيدين نصرالله وصفي الدين في مصلى الامام الخميني بطهران

اقامة مراسم تأبين الشهيدين نصرالله وصفي الدين في مصلى الامام الخميني بطهران

ستقام مساء اليوم مراسم تأبين الشهيدين نصر الله وصفي الدين بعد صلاتي المغرب والعشاء في مصلى الامام الخميني(رض) في طهران.

وأفادت وكالة مهر للانباء انه بالتزامن مع مراسم موارة الثرى للشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، الأمينين العامين لحزب الله، التي ستقام في بيروت اليوم، سيقام بعد صلاة المغرب والعشاء، مراسم إعلان الولاء والتأبين لهؤلاء الشهداء بشعار "إنا على العهد" في العتبات المقدسة والمساجد المركزية في جميع أنحاء البلاد.

وسيتم أداء هذه المراسم في طهران في مصلى الإمام الخميني (رضي الله عنه) بعد صلاتي المغرب والعشاء مع تلاوة القرآن الكريم والأناشيد وغيرها من البرامج، وسيحضرها مجموعات مختلفة من الناس والطلاب وأسر الشهداء والمسؤولين السياسيين والعسكريين وغيرهم من المسؤولين المحليين والأجانب.

رمز الخبر 1954767

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