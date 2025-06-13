عاجل..عدوان صهيوني على إيران...استشهاد عدد من المواطنين والقادة العسكريين والعلماء

وأفادت ومالة مهر للأنباء، انه سمعت قبل دقائق دوي عدة انفجارات في طهران عاصمة إيران.

ولم يعرف بعد سبب الانفجارات.

وبحسب التقارير، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

ويبدو أن تفعيل المنظومة الدفاعية جاء نتيجة تسلل إلى سماء محافظة طهران.

وذكرت بعض المصادر نقلا عن الكيان الصهيوني أن طائرات هذا الكيان هاجمت على طهران.

تعليق الرحلات في مطار الإمام الخميني (رض)

وقالت العلاقات العامة لمدينة مطار الإمام الخميني (رض) في بيان لها: "لم يحدث أيّ أمر في محيط المطار حتى الآن، ولكن في الوقت الراهن وحتّى تقوم منظمة الطيران المدني بتحديد الموقف لنا، فقد تمّ تعليق الرحلات مؤقتًا بانتظار اتضاح الظروف".

سماع دوي انفجارات في عدة محافظات

وفي أعقاب الانفجارات التي شهدتها عدة مناطق في طهران، أشارت التقارير إلى سماع دوي انفجارات في عدة محافظات أخرى، بما في ذلك كرمانشاه ولرستان.

يتبع...