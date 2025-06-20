موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الکیان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية للكيان الصهيوني.

وأفادت الأنباء بسماع دوي هجوم صاروخي في الأراضي المحتلة.

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي أن هناك توجهًا متزايدًا وعمليات صاروخية فعّالة ضد الأهداف العسكرية والصناعات العسكرية على جدول الأعمال.

وردّ رجال القوات المسلحة الشجعان في بلدنا، مستخدمين قدرات دفاعية عالية وجاهزية كاملة، على الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني بإطلاق صواريخ من مراكز مختلفة.

وأكدت سلطات بلدنا مرارًا وتكرارًا أنها سترد بحزم على أي مغامرة من جانب الكيان الصهيوني.