تجمع جند الامام الرضا (ع) في مبايعة لقائد الثورة الاسلامية في طهران وأرجاء البلاد؛ بالصور والفيديو

انطلق هذا التجمع في طهران من ميدان الإمام الحسين (عليه السلام) ويتجه إلى ميدان آزادي، حيث سيجدد المشاركون التزامهم بمبادئ الثورة الإسلامية حاملين لافتات وأعلامًا إيرانية، وأعلامًا تحمل اسم الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) وقائد الثورة.

وفي مواقع محددة على طول مسار هذا التجمع (ميدان الإمام الحسين (عليه السلام)، وميدان الفردوسي، وميدان الثورة الإسلامية، وميدان آزادي، وتقاطع شارع ولي العصر (عليه السلام) وشارع نواب الصفوي، ستُلقى كلمات تأبين وخطابات، وسيستمر الاحتفال حتى الساعة التاسعة مساءً.

يُعدّ هذا التجمع تجسيدًا واضحًا للوحدة الوطنية، ويُعتبر هتاف الجماهير في الميادين دعمًا لأنصار الإسلام في الميدان وفريق التفاوض الوطني. هذا الحضور الجماهيري دليل على دعم الشعب الكريم وولائه لقائد الثورة الإسلامية. هذا وان جميع المحافظات والمدن الايرانية تشهد الحضور الحماسي لأبناء الشعب في مبايعة لقائد الثورة الاسلامية ودعم لمبادي الثورة,