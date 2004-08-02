زيادة مستوى الإنذار في نيويورك وواشنطن لـ"المرتفع جداً

وافادت وكاله مهر للانباء نقلا عن فرانس برس ان ريدج قال في مؤتمر صحافي ان هناك معلومات ذات طبيعة «مقلقة» حول التهديدات الجديدة، واعلن رفع مستوى الانذار من «المرتفع» (اللون الاصفر) الى «المرتفع جدا» في كل الاماكن.

واضاف ان التهديدات تستهدف مباني اقتصادية ومالية.

واشار ريدج الى وجود تقارير استخباراتية معينة حول تهديد باستهداف مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن ومبنى البورصة

في نيويورك ومباني مصرف «سيتيبنك» في نيويورك وكذلك مباني «برودنشال» المالية في نيوغيرسي

وقال ريدج ان «تنظيم القاعدة يريد ارهابنا» مضيفا «ان عزمنا قوي لا يقهر».

وكانت محطة «سي بي اس» الاميركية ذكرت في وقت سابق امس ان وكالات الاستخبارات الاميركية تلقت معلومات محددة تشير الى وجود خطر لتنفيذ هجمات ارهابية ضد مؤسسات مالية في نيويورك وواشنطن.

ولم تكشف المحطة في برنامج «واجه الشعب» عن موعد الهجمات المتوقعة على المدن التي استهدفها تنظيم القاعدة كذلك في 11 سبتمبر 2001.

وذكرت ان «الاستخبارات الاميركية تلقت معلومات محددة حول خطة تستهدف عدة مواقع في المراكز المالية في نيويورك وواشنطن» مضيفة انه تم تلقي تلك المعلومات خلال اليومين السابقين.

وكانت شرطة المدينة اكدت ان «معلومات استخباراتية تشير الى ان تنظيم القاعدة يواصل استهداف مؤسسات اقتصادية ومالية ومنظمات دولية داخل الولايات المتحدة».

وجاء التحذير في اعقاب اعتقال امرأة من اصل باكستاني في تكساس الاسبوع الماضي بعد ان عبرت الحدود المكسيكية بطريقة غير مشروعة بجواز سفر مزور وبحوزتها الاف الدولارات، وفقا للتقارير.

وفي نفس السياق قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن السلطات الاميركية لديها أدلة على خطط لهجمات انتحارية خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في ماديسون سكوير جاردن والذي تجري الاستعدادات له وسيشهد إعلان تزكية الرئيس جورج بوش مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية.

وأفاد تقرير لشبكة إيه بي سي الاخبارية بأن مسئولين من الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي عقدوا اجتماعا خاصا يوم الجمعة لدراسة أدلة عن أن القاعدة تحاول تمرير مهاجمين عبر الحدود المكسيكية.وأكد متحدث باسم الشرطة أن السلطات الاميركية قررت تنبيه مسئولي الامن في المؤسسات التجارية والدولية مثل الامم المتحدة بهذا الشأن.

وذكرت صحيفة «ديلي نيوز» التي تصدر في نيويورك أن الشرطة قدمت معلومات مكتوبة عن ضرورة أن تحظى مداخل الطرق إلى المباني ومداخل مرافق التدفئة والتهوية إلى جانب أشياء أخرى بحماية خاصة./ انتهي/





