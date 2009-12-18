فيينا تتهم واشنطن بممارسة ضغوط وقحة عليها لارسال قوات الى افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان دارابوس قال "ان الضغوط الاميركية نوعا ما قوية واحيانا هي وقحة قليلا ".

واضاف الوزير الاشتراكي الديموقراطي "هذا الامر يمر عبر السفارات وبالطرق العسكرية وبنوع خاص عبر بريطانيا ".

واوضح ان "السفير الاميركي (وليام اياشو) اعلن مرات عدة وبشكل علني انه يتوجب على النمساء ان تزيد التزامها في افغانستان, هذا حقه, ولكن عليه ان يقبل ان النمسا هي دولة تتمتع بالسيادة, لن نرضخ لهذه الضغوط ".

وفي العام 2002, ارسلت النمسا المحايدة 60 رجلا للعمل في اطار القوة المتعددة الجنسية في افغانستان (ايساف ) منذ العام 2002 وتقتصر القوة حاليا على ثلاثة ضباط يتمركزون في كابول .

ووعدت اربعون دولة حليفة للولايات المتحدة بارسال اكثر من سبعة آلاف رجل اضافي الى افغانستان في اطار الاستراتيجية الاميركية الجديدة لمحاربة طالبان .

واضاف الوزير النمسوي ان "التعزيزات بالقوات لا تشكل ترياقا " لحل النزاع وهناك تفاهم سياسي في النمسا ضد ارسال جنود اضافيين الى افغانستان .

وذكر بان النمسا "اختارت التركيز على البلقان وفي الشرق الاوسط على الجولان ".

وتنوي فيينا التي تنشر 500 جندي في اطار قوة كفور في كوسوفو, زيادة عدد جنودها في البوسنة والهرسك من 150 الى 230 رجلا كما تشارك النمسا منذ العام 1974 في قوة المراقبة الدولية على هضبة الجولان ./انتهى/