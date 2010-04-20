متكي: المزاعم المتعلقة بالموقع النووي الايراني الجديد تمثل خطة دعائية معادية لايران

اكد وزير الخارجية منوجهر متكي شفافية الإعلام الايراني في المجال النووي, معتبرا ان المزاعم التي روجت مؤخرا في الاعلام الأجنبي حول موقع نووي ايراني جديد تهدف الى تحقيق أهداف دعائية محددة ضد ايران.
وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان متكي عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره التركي داوود أوغلو عقب محادثات جرت بينهما صباح اليوم في طهران, وردا على سؤال حول نبأ بثته احدى وسائل الاعلام يتحدث عن تشغيل موقع نووي جديد في ايران, قال متكي "جميع الأنشطة النووية الايرانية خاضعة لاشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتأكيد سوف يتم الإعلان عن اي مورد جديد ".
رمز الخبر 1067518
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