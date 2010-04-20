متكي: المزاعم المتعلقة بالموقع النووي الايراني الجديد تمثل خطة دعائية معادية لايران

اكد وزير الخارجية منوجهر متكي شفافية الإعلام الايراني في المجال النووي, معتبرا ان المزاعم التي روجت مؤخرا في الاعلام الأجنبي حول موقع نووي ايراني جديد تهدف الى تحقيق أهداف دعائية محددة ضد ايران.