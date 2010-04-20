  1. السياسة
٢٠ أبريل ٢٠١٠ - ١٣:١٨

متكي: المزاعم المتعلقة بالموقع النووي الايراني الجديد تمثل خطة دعائية معادية لايران

متكي: المزاعم المتعلقة بالموقع النووي الايراني الجديد تمثل خطة دعائية معادية لايران

اكد وزير الخارجية منوجهر متكي شفافية الإعلام الايراني في المجال النووي, معتبرا ان المزاعم التي روجت مؤخرا في الاعلام الأجنبي حول موقع نووي ايراني جديد تهدف الى تحقيق أهداف دعائية محددة ضد ايران.

وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان متكي عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره التركي داوود أوغلو عقب محادثات جرت بينهما صباح اليوم في طهران, وردا على سؤال حول نبأ بثته احدى وسائل الاعلام يتحدث عن تشغيل موقع نووي جديد في ايران, قال متكي "جميع الأنشطة النووية الايرانية خاضعة لاشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتأكيد سوف يتم الإعلان عن اي مورد جديد ".
وتابع قائلا "بالطبع ان بعض الأنباء التي تنشر تعد لأهداف خاصة ودعائية ".
وحول محادثاته التي اجراها اليوم في طهران مع نظيره التركي, أكد متكي ان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا في مستوى جيد للغاية, موضحا انه تم في الاجتماع الاخير للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وضع سياسات ملائمة لرفع مستوى التعاون بين البلدين .
كما اعتبر ان التعاون الاقتصادي الواسع بين ايران وتركيا ومنه قرارات اللجنة الاقتصادية المشتركة القاضية بإنشاء أسواق حدودية مشتركة يخدم مصالح البلدين ./انتهى/
رمز الخبر 1067518

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