القاعدة تؤكد في بيان مقتل الارهابيين المصري والبغدادي

أكد تنظيم القاعدة الارهابي في العراق اليوم الاحد ان اثنين من زعمائه وهما ابو ايوب المصري وابو عمر البغدادي, قد قتلا في غارة مشتركة للقوات الامريكية والعراقية قبل اسبوع.
وذكرت رويترز ان البيان الذي نشر في منتديات على شبكة الانترنت وترجمته "سايت انتيليجنت جروب" اليوم الاحد, نقل عن الارهابي ابو الوليد عبد الوهاب المشهداني الذي تم تعريفه بانه وزير الشريعة في مايسمى بدولة العراق الاسلامية تأكيده مقتل المصري الذي يعرف ايضا باسم ابو حمزة المهاجر والبغدادي في عملية عسكرية في 18 ابريل نيسان في بلدة الثرثار الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمال غربي بغداد, كما أعلنت السلطات العراقية ذلك في وقت سابق .
رمز الخبر 1070244
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