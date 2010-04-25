القاعدة تؤكد في بيان مقتل الارهابيين المصري والبغدادي

أكد تنظيم القاعدة الارهابي في العراق اليوم الاحد ان اثنين من زعمائه وهما ابو ايوب المصري وابو عمر البغدادي, قد قتلا في غارة مشتركة للقوات الامريكية والعراقية قبل اسبوع.