رئيس الجمهورية يفتتح 505 مشاريع عمرانية وزراعية وصناعية بمحافظة يزد

وذكر موفد وكالة مهر للانباء الى مدينة يزد ان هذه المشاريع تم افتتاحها في وقت واحد خلال حضور رئيس الجمهورية الى مركز الشهيد محمود رمضان زاده للعلاج الاشعاعي.وتشمل المشاريع التي تم افتتاحها الطرق والمواصلات 21 مشروع , جامعة يزد 3 مشاريع , السياحة 11 مشروع , العمل والشؤون الجتماعية مشروع واحد , التربية البدنية 7 مشاريع , الاسكان وبناء المدن 9 مشاريع , الكهرباء 11 مشروع , الماء والصرف الصحي في المدن 5 مشاريع , تحديث المدارس 42 مشروع , جامعة العلوم الطبية 8 مشاريع , الاتصالات 50 مشروعا , مؤسسة الاسكان 13 مشرروع , التربية والتعليم مشروعان , البلديات 19 مشروع , الدائرة العامة للتراث الثقافي 4 مشاريع ,الماء والصرف الصحي في القرى 5 مشاريع , الدائرة العامة للثقافة والارشاد الاسلامي 3 مشاريع , الدائرة العامة للصناعة والمعادن 10 مشاريع , والقطاع الزراعي 281 مشروعا./انتهى/