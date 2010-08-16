حزب الله : بعد اربع سنوات من الانتصار المقاومة أصبحت اكثر فاعلية

اكد مسؤول حزب الله في جنوب لبنان الشيخ فاروق قاووق ان المقاومة اصبحت الآن وبعد اربع سنوات على الانتصار , اكثر تأثيرا ومكانة ودورها اكثر فاعلية في لبنان والمنطقة.
ونقلت وكالة مهر للانباء عن قناة المنار الفضائية ان مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق قال "ان اربع سنوات على الانتصار واسرائيل تئن من ثقل الهزيمة، والمقاومة استطاعت ان تتقدم سياسيا وعسكريا وشعبيا عشرين سنة الى الامام، وهم كانوا يراهنون ان يرجعوا المقاومة عشرين سنة الى الوراء، بعد هذه السنوات لا تزال المقاومة في دائرة الاستهداف، هذا الاستهداف المتواصل والمستمر بسبب واحد هو ان المقاومة هي العقبة الصلبة والاساس في مواجهة مشاريع الاحتلال الاسرائيلي ومشاريع الهيمنة الاميركية، الآن المقاومة اصبحت اكثر تأثيرا ومكانة ودورها اكثر فاعلية في لبنان والمنطقة".
رمز الخبر 1134959
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