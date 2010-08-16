حزب الله : بعد اربع سنوات من الانتصار المقاومة أصبحت اكثر فاعلية

اكد مسؤول حزب الله في جنوب لبنان الشيخ فاروق قاووق ان المقاومة اصبحت الآن وبعد اربع سنوات على الانتصار , اكثر تأثيرا ومكانة ودورها اكثر فاعلية في لبنان والمنطقة.