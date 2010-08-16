  1. الدولية
١٦ أغسطس ٢٠١٠ - ١٦:٣٢

حزب الله : بعد اربع سنوات من الانتصار المقاومة أصبحت اكثر فاعلية

حزب الله : بعد اربع سنوات من الانتصار المقاومة أصبحت اكثر فاعلية

اكد مسؤول حزب الله في جنوب لبنان الشيخ فاروق قاووق ان المقاومة اصبحت الآن وبعد اربع سنوات على الانتصار , اكثر تأثيرا ومكانة ودورها اكثر فاعلية في لبنان والمنطقة.

ونقلت وكالة مهر للانباء عن قناة المنار الفضائية ان مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق قال "ان اربع سنوات على الانتصار واسرائيل تئن من ثقل الهزيمة، والمقاومة استطاعت ان تتقدم سياسيا وعسكريا وشعبيا عشرين سنة الى الامام، وهم كانوا يراهنون ان يرجعوا المقاومة عشرين سنة الى الوراء، بعد هذه السنوات لا تزال المقاومة في دائرة الاستهداف، هذا الاستهداف المتواصل والمستمر بسبب واحد هو ان المقاومة هي العقبة الصلبة والاساس في مواجهة مشاريع الاحتلال الاسرائيلي ومشاريع الهيمنة الاميركية، الآن المقاومة اصبحت اكثر تأثيرا ومكانة ودورها اكثر فاعلية في لبنان والمنطقة".
واضاف "كلما تعاظمت قوة المقاومة وفعاليتها وتأثيرها، كلما تعاظم استهدافها على المستويات كافة، جربوا نزع السلاح بالقرارات الدولية فشلوا، جربوا باستئصال المقاومة بالحرب العسكرية هزموا الان يريدون استهداف المقاومة بمشاريع الفتنة الاسرائيلية،ولكن هذه المقاومة ابدا لا تساوم على كرامة ولا يمكن ان تفرط بعطاءات دماء الشهداء ولن يأتي اليوم الذي نسمح فيه بان يذل مجاهد وكرامة شهيد لان اغلى ما نملك هو الكرامة والمكانة وعطاءات الشهداء، لن يأتي اليوم الذي نذل فيه لاحد، ولن يأتي اليوم الذي نستعبد فيه لاحد اكان في المواجهة العسكرية والسياسية، اسرائيل اسيرة معادلات ومعطيات ومفاجآت الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".  
وتابع الشيخ قاووق "المعطيات بالصوت والصورة صدمت اسرائيل وكشفت حجم ما تشكل من خطر على الاستقرار والامن والسيادة في لبنان، هذه المعطيات بالصوت والصورة هي اقوى وامتن من ان يتم تجاهلها او اهمالها وبالتالي هذه المعطيات اعطت فرصة كبرى لتصويب مسار التحقيق وان اي تجاهل واهمال هذه المعطيات يعني اصرارا على المسار الخاطىء واصرارا على مشاريع الفتنة الاسرائيلية وان هذه المعطيات الموثقة بالصوت والصورة كانت كافية لاتهام اسرائيل اولا وثانيا وعاشرا هذه المعطيات باتت اليوم واضحة وبمتناول الجميع".
وأردف قائلا:"ان الذين يصرون على استبعاد فرضية اسرائيل انهم يفضحون انفسهم ويعمقون عزلتهم لان اسرائيل باتت بعد هذه المعطيات هي المتهمة اولا واخيرا،اما اذا ارادت تجاهل هذه المعطيات فهذا يعني ان هناك من يحضر الساحة لمشروع الفتنة الاسرائيلية، الخروج من مشاريع الفتنة الاسرائيلية له معبر واحد وهو استدعاء الضباط والمسؤولين الاسرائيليين الذين حركوا شبكات التجسس والذين اداروا "الاواكس" "غرفة العمليات الجوية" فوق سماء بيروت واستدعاء شهود الزور مع مصنعيهم ومشغليهم هكذا نكون قد حمينا لبنان من ان تجره اسرائيل الى الهاوية"./انتهى/
رمز الخبر 1134959

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي