43 قتيلاً واصابة 100 بجروح بانفجارين في باكستان

وافادت وكاله مهر للانباء نقلا عن فرانس برس ان اللواء طلعت محمود، المفتش في الشرطة الباكستانية اعرب ، عن اعتقاده بأن انفجار السيارة تم بواسطة جهاز تحكم عن بعد.

وقال محمود إن الحادث وقع في الساعة 4:30 صباحا وأدى لانفجار محول كهربائي وهو ما جعل البعض يعتقد أن انفجارين قد وقعا في المنطقة وليس واحدا فقط.

وقال مسئول الشرطة الباكستانية إن خمسة من رجال الشرطة كانوا بين المصابين، متوقعا أن تشهد الساعات القادمة ارتفاعا في عدد القتلى.

وقد قامت المستشفيات الواقعة في محيط الحادث بإعلان حالة الطوارئ للتعامل مع المصابين الذين نقلوا إليها.وكانت السيارة المفخخة تقف في أحد مدخلين لمكان الاحتفال.

يذكر أن طارق لقي مصرعه العام الماضي بعد أن قام مسلحون بإطلاق النار عليه نهارا.ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن حادث الخميس.وتعد مدينة مولتان الباكستانية من المدن الصناعية، وتقع في وسط البلاد على بعد 480 كيلومترا تقريبا جنوب إسلام أباد، ويسكنها 750 ألفا.

وكان المئات قد احتشدوا لاحياء ذكرى عظيم طارق الذي اغتيل خارج اسلام أباد في العام الماضي.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع وقت إنصراف المحتشدين في حوالي الساعة 4:40 بالتوقيت المحلي (23:40 بتوقيت جرينتش).

ومن غير المعروف الجهة التي نفذت الهجوم .

ويأتي الهجوم بعد اسبوع من قيام انتحاري بتفجير قنبلة داخل مسجد للشيعة بمدينة سيالكوت مما أسفر عن مقتل 31 شخصا واصابة أكثر من خمسين آخرين.

وكان الهجوم قد وقع بعد انتهاء اجتماع مطول لمؤيدي جماعة ملة الاسلام السنية المحظورة.فمع توجه أعداد غفيرة الى ساحة انتظار السيارات انفجرت احدى السيارات.

وأفادت وكالة أنباء الاسوشيتدبرس أن سيارة انفجرت في بادئ الامر ثم تلتها دراجة بخارية.

وقد لقي الكثيرون حتفهم وأصيب آخرون في الحال بينما توالت الاصابات مع تدافع الحشود.

وقال محمد ياسين ضابط الشرطة تسود حالة من الفوضى والذعر في وسط مولتان ونسعى للسيطرة على الوضع.

وأفاد شهود عيان برؤية أشلاء جثث ممزقة وسماع صرخات استغاثة.

وقد أدان الشيخ راشد وزير الاعلام الباكستاني الهجوم ووصفه بأنه عمل ارهابي وحشي يهدف الى زعزعة استقرار البلاد.

وكانت الحكومة الباكستانية قد حظرت في العام الماضي نشاط جماعة ملة الاسلام الى جانب عدد من الجماعات الاخري /انتهي/



