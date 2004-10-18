استشهاد 4 فلسطينيين تسللوا داخل أراض اسرائيلية

وذكرت اذاعة اسرائيل ان المسلحين الاخرين قتلا اثناء محاولتهما زرع قنبلة قرب مستوطنة اسرائيلية في الجزء المحتل من غزة حسب ما نقلته وكاله مهر للانباء عن رويترز .

وتعتبر هذه العملية الاولى في المنطقة منذ ان سحبت اسرائيل قواتها في مطلع الاسبوع بعد حملة عسكرية استمرت 17 يوما في شمال قطاع غزة قتل خلالها 104 فلسطينيين وثلاثة اسرائيليين وعامل تايلاندي.

وصرّح مصدر عسكري بأن اثنين من المسلحين الفلسطينيين قتلا بالرصاص في ساعة مبكرة من اليوم بعد ان تسللا من السياج المحصن المضروب حول غزة واقتربا من مزرعة تعاونية في صحراء النقب بجنوب اسرائيل.

وذكر راديو اسرائيل ان الجنود قتلوا المسلحين اللذين تسللا في وقت سابق بعد نحو ساعة من الاشتباكات في معركة جرت في بستان قرب مزرعة تعاونية،

وقال المصدر أن الجنود فتحوا النار على المسلحين لكن احدهما فارق الحياة بعد انفجار يعتقد انه نجم عن قنبلة كان يحملها.

وأعلن مقاتلو حركة المقاومة الاسلامية حماس في غزة ان المسلحين اللذين اشتبكا مع القوات الاسرائيلية اعضاء في حماس، وذكر المصدر ان القوات الاسرائيلية قامت بعملية تفتيش في المنطقة بحثا عن متفجرات يمكن ان يكون المسلحان قد زرعاها.

وقال المصدر انه بعد وقت قصير رصد الجنود الاسرائيليون في موقع خارج مستوطنة رافيح يام في جنوب غزة مسلحين يزرعان قنبلة وفتحوا النار عليهما.

وذكر راديو اسرائيل ان المسلحين قتلا، ولم يكن لدى المصادر الفلسطينية أي تعليق فوري./انتهي/





