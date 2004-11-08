زوجه عرفات تتهم القاده الفلسطينيين الذين يزورون عرفات اليوم بالمتامرين عليه

وافادت وكاله مهر للانباء نقلا عن رويترز ان زوجه عرفات التي كانت تتحدث لقناه الجزيره قالت وهي تصرخ " نداء للشعب الفلسطيني من جانب سرير ياسر عرفات ليكن معلوما للشرفاء والشعب الفلسطيني ان حفنه من المستورثين قادمين يحاولون دفن ابو عمار وهو حي اطالبكم ان تعوا حجم الموامره اقول لكم انهم يحاولون دفن ابو عمار وهو حي وبخير وسيعود الي وطنه " .

في غضون ذلك اتهم مسوولون فلسطينيون سها عرفات التي لم تكن قد رأت زوجها منذ ثلاث سنوات قبل نقله جوا الى مستشفى عسكري بباريس في 29 اكتوبر تشرين الاول بالحد من امكانية الوصول الى عرفات والحصول على معلومات بشأنه.

وقال مسؤول فلسطيني اخر " ان عباس وقريع اللذين يشرفان على الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ غياب عرفات قررا السفر الى فرنسا ليطمئنا بنفسيهما على حالته الصحيه " .

الجدير بالذكر ان وسائل الاعلام الصهيونيه توقعت الاعلان عن وفاه رئيس السلطه الفلسطينيه البالغ من العمر 75عاما بعد وصول كل من امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ووزير خارجيته نبيل شعث الي باريس اليوم الاثنين. / انتهي/

