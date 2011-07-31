العميد جزائري: الغرب يسلح السعودية لنهب ثروات الخليج الفارسي

وحول قرار الحكومة الألمانية القاضي بتسليم 200 دبابة من طراز ليوبارد الى السعودية, أوضح العميد جزائري في تصريح لوكالة مهر للانباء، الدول الغربية سعت عبر تنفيذ مشروع التخويف من ايران خلال الاعوام الاخيرة الى تقديم نفسها، بصورة مخادعة، الى الدول العربية بالمنطقة على أنها المنقذ لهذه الدول وبذلك تدفعهم بخوف وذعر الى شراء تجهيزاتها وأسلحتها العسكرية للإستعداد لما يصفونه بالخطر الايراني.

ورأى ان السيناريو المخبأ خلف صفقة الدبابات الألمانية ليوبارد 2 الى السعودية يعزز التحليل القائل بأن الغرب بصدد الاستفادة من هذه الدبابات في حرب محتملة يشنها المحور الاميركي - الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبر العميد جزائري ان قلق السلطات السعودية من اشتعال الاحتجاجات الشعبية وتنامي ثورة شعبية في عموم السعودية عامل آخر يدفع بهذه السلطات الى شراء هذه الدبابات لإستخدامها في قمع التظاهرات الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية وحق تقرير المصير.

واعتبر العميد جزائري ان الغرب بتجهيزه للسعودية وباقي دول الخليج الفارسي يسعى الى المحافظة على مصالح نظام الهيمنة ومطامعه في نهب مصادر الطاقة في منطقة الخليج الفارسي.

وقال المساعد الإعلامي لرئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة، "التطورات الثورية بالمنطقة تنبئ بأن التجهيزات العسكرية المتطورة سيرثها الثوار في المستقبل القريب وينتفعوا منها"./انتهى/