مصدرمسؤول ينفي نبأ اعتقال الرجل الثاني في حزب العمال الكردستاني التركي

واضاف قنبري في تصريح لمراسل وكالة انباء مهرللانباءان حدود محافظة آذربايجان الغربية" شمال غر ب " آمنه ولايوجد اي تحرك للمنظمات الارهابية هناك وان قوات حرس الثورة الاسلامية تقوم بتأمين المنطقة بشكل كامل وبمساعدة قوات الحدود في المنطقة الغربية

واكد المساعد الامني لمحافطة آذربايجان الغربية ان المجموعات الارهابية التي تنطلق من منطقة كردستان العراق تلقت ضربة قاسية على ايدي قواتنا المسلحة وتم القضاء على اكثرمن (150) ارهابي وجرح المئات من الارهابيين حيث ان الاوضاع هادئة ومستقرة في المحافظة./انتهى

