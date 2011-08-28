محكمة باكستانية تأمر بمصادرة ممتلكات مشرف

وكانت بوتو أول رئيسة وزراء في العالم الاسلامي.

وقتلت في ديسمبر كانون الاول عام 2007 عندما كان مشرف رئيسا للبلاد في هجوم بسلاح ناري وعملية انتحارية بعد تجمع انتخابي في مدينة روالبندي بعد أن عادت من المنفى الذي اختارته بنفسها لسنوات.

وأصدرت محكمة لمكافحة الارهاب في فبراير شباط أمر اعتقال بحق مشرف الذي يعيش حاليا في دبي ثم اعتبرته خارجا عن القانون بعد عدم استجابته للامر.

وأمرت المحكمة السبت بمصادرة جميع ممتلكاته وتجميد حساباته البنكية في باكستان بعد عدم رده مرة أخرى على الاتهامات.

وقال تشودري ذو الفقار علي وهو مدع حكومي لرويترز "أصدرت المحكمة أوامر لانه متهم في القضية ولم يمثل أمام المحكمة

وأضاف أن الممتلكات المصادرة تشمل منزلا ريفيا في اسلام اباد وعددا من قطع الاراضي وكذلك حسابات بنكية قيمتها 90 مليون روبية (مليون دولار)وتعقد المحاكمة في جلسات مغلقة في سجن بروالبندي لاسباب امنية.

ويجري ايضا محاكمة خمسة متشددين اسلاميين وضابطي شرطة في هذه القضية.

ورفض مساعدو مشرف هذه الاتهامات ووصفوها بأنها "لا سند لها" و"لها دوافع سياسية.

وقال فواد تشودري المتحدث باسم مشرف لرويترز "القضية هي بالاساس مناورة للحصول على مزايا سياسية ولابعاد الانظار عن المشاكل السياسية والاقتصادية وتدهور الوضع الامني في البلاد."

ونفى مشرف ضلوعه هو أو اجهزته الامنية في حادث الاغتيال./انتهى/

