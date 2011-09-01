ناشط بحريني : القضية الاولى في البحرين اليوم هي الاحتلال السعودي

اشاد سياسي بحريني بخطاب قائد الثورة الاسلامية الذي حذر فيه الشعوب من الثورة المضادة التي يقودها الاستكبار ضد الصحوة الاسلامية في المنطقة، معتبرا ان بلاده ترزح اليوم تحت الاحتلال السعودي وهذه هي القضية الاولى في البحرين.
وقال الناشط السياسي البحريني علي مشيمع في تصريح لقناة العالم الاخبارية : ان خطاب قائد الثورة الاسلامية السيد الخامنئي لفت انتباه الشعوب الى اليقظة حيال المؤامرة التي تحاك ضد ثوراتها الحرة والمتمثلة بالثورة المضادة التي تقودها الولايات المتحدة وتدعم بمال سعودي.
رمز الخبر 1397069
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