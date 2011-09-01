ناشط بحريني : القضية الاولى في البحرين اليوم هي الاحتلال السعودي

اشاد سياسي بحريني بخطاب قائد الثورة الاسلامية الذي حذر فيه الشعوب من الثورة المضادة التي يقودها الاستكبار ضد الصحوة الاسلامية في المنطقة، معتبرا ان بلاده ترزح اليوم تحت الاحتلال السعودي وهذه هي القضية الاولى في البحرين.