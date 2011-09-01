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١ سبتمبر ٢٠١١ - ١٠:٣٠

ناشط بحريني : القضية الاولى في البحرين اليوم هي الاحتلال السعودي

ناشط بحريني : القضية الاولى في البحرين اليوم هي الاحتلال السعودي

اشاد سياسي بحريني بخطاب قائد الثورة الاسلامية الذي حذر فيه الشعوب من الثورة المضادة التي يقودها الاستكبار ضد الصحوة الاسلامية في المنطقة، معتبرا ان بلاده ترزح اليوم تحت الاحتلال السعودي وهذه هي القضية الاولى في البحرين.

وقال الناشط السياسي البحريني علي مشيمع في تصريح لقناة العالم الاخبارية : ان خطاب قائد الثورة الاسلامية السيد الخامنئي لفت انتباه الشعوب الى اليقظة حيال المؤامرة التي تحاك ضد ثوراتها الحرة والمتمثلة بالثورة المضادة التي تقودها الولايات المتحدة وتدعم بمال سعودي.
واضاف مشيمع : ان الثورة المضادة تريد ان تلتف على اهداف الثورات الشعبية في تونس ومصر والبحرين وليبيا واليمن وغيرها لكي تكون المحصلة لكل هذه التضحيات هي العمالة المجددة للولايات المتحدة واستنزافا لمقدرات الشعوب وثرواتها لصالح الدول المستكبرة، متهما الادارة الاميركية والنظام السعودي بالعمل حثيثا على وأد هذه الثورات.
ونوه الناشط السياسي البحريني علي مشيمع الى ان قائد الثورة الاسلامية خص في كلامه مظلومية شعب البحرين الذي تعرض اكثر من غيره من الشعوب للقمع رغم سلمية حراكه وثورته، متهما السعودية بدفع الاموال لوسائل الاعلام للتغطية على الواقع المر الذي يعيشه الشعب البحريني.
واشار مشيمع الى ان البحرين ترزح اليوم تحت احتلال سعودي في سابقة بتاريخ الامم ان يتم استدعاء جيش اجنبي لقمع شعب وقتله في حركته الثورية السلمية والعادلة والمشروعة، داعيا الى تركيز الخطاب السياسي على قضية الاحتلال السعودي الغاشم.
واتهم الناشط السياسي البحريني نظام آل خليفة بمحاولة اسقاط الرموز الشيعية في البحرين ثم تصفيتهم الجسدية في اطار مشروعه لتغيير التركيبة السكانية وجعلهم اقلية ، واشار الى الانتهاك الذي تعرضت له مقدسات المسلمين من حرق للقرآن وهدم للمساجد، معتبرا ان النظام لا ينتمي الى مذهب او دين ولا يعرف الا كرسيه وعرشه.
واكد مشيمع ان الشعب قال كلمته ولن يبقى مرتهنا لهذا النظام وسيفتح دوار الشهداء بعزم شبابه وارادتهم وثباتهم، مشددا على ان النصر حليف لهم لا محالة./انتهى/
 
رمز الخبر 1397069

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