مقتدى الصدر يطالب السعودية بالانسحاب ويصف التهديدات ضد رجال الدين بـ"الوقحة"

وقال مقتدى الصدر ردا على سؤال لعدد من انصاره بشان تهديدات منسوبة إليه بدخول الأراضي السعودية وحرق الأخضر واليابس بعد تهديد الحكومة البحرينية رجل الدين الشيعي احمد قاسم ،اننا نطالب الحكومة السعودية بسحب قواتها من البحرين لكي يحدد البحرين والبحرينيين ما يريدون، مؤكدا أن هذا لا يعني الاعتداء على جيراننا.

وأضاف الصدر أن المساس بعلمائنا الأعلام في أي شبر وبقعة من بقاع العالم الإسلامي هو مساس بنا وبرموزنا، واصفا تلك التهديدات بـ"الوقحة./انتهى/

