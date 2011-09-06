عباسي : ايران لا تقبل بشروط تعجيزيه تفرضها الوكاله الدوليه

واضاف فريدون عباسي في تصريح للمراسلين ان ايران سوف تتعامل بشكل كامل مع الوكاله الدوليه شريطه ان يتم رفع الحظر ضد الجمهوريه الاسلاميه .

واضاف رئيس منظمه الطاقه الذريه ان ايران كانت ومازالت تتعامل بشفافيه مع الوكاله الدوليه وقامت بتقديم كل المعلومات اللازمه الي الوكاله الدوليه بشان نشاطاتها النوويه .

واكد ان ايران سوف تتعامل اكثرمن ذيقبل شريطه ان يتم الغاء كل القرارات الصادره بحق ايران ولكن في نفس الوقت لا تقبل بفرض شروط عليها ./انتهي /