  1. السياسة
١٠ سبتمبر ٢٠١١ - ١٠:٠١

رئيس التحالف الوطني يبلغ السفير الامريكي رفضه بقاء قوات الاحتلال الامريكية

رئيس التحالف الوطني يبلغ السفير الامريكي رفضه بقاء قوات الاحتلال الامريكية

ابلغ رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري السفير الأميركي في العراقِ جيمس جيفري رفضه بقاء قوات الاحتلال الأميركية وتحت أي مسمى.

و أكد الجعفري للسفير جيفري ضرورةَ الالتزام بمواعيد الانسحاب من العراقِ وضمنَ الاتفاقيةِ الموقعةِ بين الطرفين. واضاف الجعفري  اننا نؤكد على ضرورةَ دعمِ شعوبِ العالمِ كافةً ومناصرتِها لتحقيقِ طموحاتِهم المشروعة./انتهى
 
 

رمز الخبر 1403286

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