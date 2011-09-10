رئيس التحالف الوطني يبلغ السفير الامريكي رفضه بقاء قوات الاحتلال الامريكية

و أكد الجعفري للسفير جيفري ضرورةَ الالتزام بمواعيد الانسحاب من العراقِ وضمنَ الاتفاقيةِ الموقعةِ بين الطرفين. واضاف الجعفري اننا نؤكد على ضرورةَ دعمِ شعوبِ العالمِ كافةً ومناصرتِها لتحقيقِ طموحاتِهم المشروعة./انتهى
ابلغ رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري السفير الأميركي في العراقِ جيمس جيفري رفضه بقاء قوات الاحتلال الأميركية وتحت أي مسمى.
و أكد الجعفري للسفير جيفري ضرورةَ الالتزام بمواعيد الانسحاب من العراقِ وضمنَ الاتفاقيةِ الموقعةِ بين الطرفين. واضاف الجعفري اننا نؤكد على ضرورةَ دعمِ شعوبِ العالمِ كافةً ومناصرتِها لتحقيقِ طموحاتِهم المشروعة./انتهى
رمز الخبر 1403286
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