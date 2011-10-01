الانتقالي الليبي يتفق مع طوارق غدامس

هذا و يلزم الاتفاق الطوارق بإلقاء السلاح والسماح بعودة عائلاتهم إلى غدامس من الجزائر التي لجأت إليها في أعقاب الأحداث التي شهدتها المدينة الأحد الماضي.

وترأس وفد المجلس اللواء محمود سليمان قائد أركان الجيش الوطني الليبي الذي وصل إلى غدامس لتهدئة الموقف بين أهالي المدينة والطوارق.

وكانت مناوشات قد وقعت بين الطوارق في منطقة غدامس ومجموعات مسلحة تناصر الثوار، خاصة أن الطوارق ينظرون إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعين الريبة.

واتهم عضو في المجلس الانتقالي مجموعة الطوارق بأنها تحمي القذافي، وذكر أنه ربما يكون قرب غدامس في حمايتهم، وهو ما نفاه ممثل الطوارق في المجلس، وعده أمرا خطيرا يسيء إليهم.

من ناحية أخرى دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قادة الثوار في ليبيا إلى منع قواتهم من القيام بعمليات اعتقال تعسفية أو إساءة معاملة المحتجزين في سجون وأماكن الإيواء المؤقتة في البلاد.

وقالت المنظمة إنه يتعين على المجلس الوطني الانتقالي الليبي، بمساعدة شركائه الدوليين "إقامة نظام قضائي قادر على إجراء مراجعة قضائية عاجلة لظروف كافة المعتقلين وهي مهمة لم تنل أولوية قصوى بشكل ملحوظ".

من جانب آخر نفى مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية أمس الجمعة وجود مفاوضات سرية بين الجزائر وقطر حول مصير القذافي، مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

وقال المتحدث باسم الخارجية عمار بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية "أفند بشكل قاطع المعلومات بخصوص مفاوضات سرية مزعومة بين الجزائر وقطر حول مصير العقيد القذافي".

وأكد بلاني أن القذافي غير موجود في الجزائر، وأنه لم يتم الإعداد حتى الآن لأي زيارة لممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي. /انتهى/

