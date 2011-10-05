نائب عراقي يحمل القوات الأميركية مسؤولية تردي الأمن في العراق

وقال النائب في مجلس النواب العراقي محمود عثمان إن "بقاء قوات أميركية في المناطق المتنازع عليها أمر سلبي ولا يجدي نفعاً، خصوصاً أن القوات العراقية تبذل جهوداً لمساعدة العراقيين في حل مشكلة تلك المناطق ومكافحة الإرهاب"، محملاً "الجيش الأميركي مسؤولية تردي الوضع الأمني في تلك المناطق".

وأضاف عثمان أن "القادة الأمنيين في المناطق المتنازع عليها أكدوا أن القوات الأميركية تمارس دوراً سلبياً في أكثر من مناسبة من خلال منع القوات المحلية من اعتقال الإرهابيين والبعثيين".

من جهة أخرى، لفت عثمان إلى "ضغط تمارسه الولايات المتحدة لإبقاء جزء من قواتها في العراق تحت أي مبرر أو مسمى"، مشيراً إلى أنها "تسعى إلى مراقبة الأوضاع التي تشهدها المنطقة من الربيع العربي والتطورات في الخليج الفارسي والبحرين،./انتهى/

