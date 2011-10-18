البحرين :اعتقال استاذة جامعية بعد دهم منزلها فجرا

ونقلت وكالة نون اليوم الثلاثاء ان مصدرمقرب اتصل بالوكالة وابلغها ان عملية دهم حصلت فجر اليوم لمنزل الاستاذه الجامعية (جليلة السلمان) من قبل قوات الامن التابعة للنظام الخليفي الحاكم بالبحرين وقد تم اعتقلها الى جهة مجهولة "

هذا وتشهد البحرين عمليات اعتقال عشوائية لكوادر طبية وجامعية اضافة الى فصل عدد كبير من تلك الكوادر من اعمالها لاسباب سياسية/انتهى/ .

