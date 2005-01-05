نحن ندافع عن الحق التاريخي والمشروع للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره

وافادت وكاله مهر للانباء ان رئيس الجمهوريه اكد ذلك لدي لقاء السفير الغامبي في طهران " لامين باجو " الذي سلمه اوراق اعتماده.

واكد الرئيس محمد خاتمي علي ضروره متابعه الاتفاقيات المبرمه بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وغامبيا والتعجيل في تنفيذها وشدد علي ان تطابق وجهات النظر بين البلدين في الاوساط الدوليه والعالم الاسلامي ادي الي المزيد من التقارب بينهما.

واشار رئيس الجمهوريه الي مواقف البلدين في معارضه التفرد وضروره ارساء الامن والاستقرار في العالم ومكافحه الارهاب والعنف والقمع واكد ان طهران تدعم الحق التاريخي والمشروع للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره بنفسه وسيادته علي ترابه.

واعتبر تجربه غامبيا للتنميه وارساء السياده الشعبيه جديره بالاهتمام واوضح ان ايران تشيد بجهود الحكومه الغامبيه لارساء الامن والاستقرار في غرب افريقيا معربا عن امله في ان يتعاون البلدان لمزيد من التنميه وتوفير المصالح المشتركه علي الصعيد الدولي.

بدوره ابلغ السفير الغامبي رئيس الجمهوريه تحيات نظيره الغامبي واعرب عن امله في ان يتكلل التعاون المشترك الذي شهد خلال الاعوام الاخيره نموا مضطردا بمزيد من النجاح وذلك عبر التوقيع علي اتفاقيات جديده.

واعلن دعم بلاده للسياسه التي تعتمدها الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه علي الصعيد الدولي موكدا تضامن غامبيا مع طهران وسلم الرئيس محمد خاتمي دعوه للقيام بزياره رسميه الي غامبيا. / انتهي/

