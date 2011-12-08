الإعلان عن تشكيل حكومة سودانية جديدة

وأعلن مساعد الرئيس السوداني، نافع علي نافع أن حزب المؤتمر الوطني سيحتفظ بوزارات من بينها المالية والنفط والشؤون الخارجية والدفاع والداخلية، مضيفا أن من بين 14 حزبا آخر، تم منح الحزب الاتحادي الديموقراطي عدة مناصب.

وقال نافع إن وزير الصناعة الحالي عوض الجاز سيتولى وزارة النفط./انتهى/