العدو وبدلا من الاعتذار يطالب بصلافة بإعادة طائرته التجسسية

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان العميد احمد وحيدي قال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ودون ان تكون بصدد التسلط على مكان ما، تدافع بكل قوة عن مواقفها ومصالح الشعب الايراني، ولا تتنازل في هذا المجال.

واضاف العميد وحيدي الذي كان يتحدث في مراسم افتتاح المعرض الثاني عشر لاسبوع البحوث والتقنية: ان مجال التقنية، تحول اليوم الى احد الميادين الرئيسية للجهاد، لذلك يعد موضوع العلم والتقنية جهادا مقدسا، قدمنا في سبيله العديد من الشهداء طيلة العامين الماضيين.

وتابع: ان نظام السلطة يستغل العلم والتقنية كأداة للاستغلال الاقتصادي، اضافة الى انه يعزز ثقافته بواسطة ذلك، حيث اكتسب مصداقيته بناء على قوة العلم والتقنية، ولهذا السبب فهو يخشى كثيرا من التقدم العلمي في ايران.

واشار وزير الدفاع الى انه رغم الحظر العلمي والتقني على ايران، ومنع الطلبة الايرانيين من الدراسة في بعض الفروع العلمية، الا ان البلاد تسير الآن على طريق النمو الدائم في المجال التقني، واصفا الوثيقة العلمية الشاملة للبلاد بانها وثيقة اساسية وتحظى بقيمة عالية للدراسات المستقبلية.

ووصف العميد وحيدي العدو بأنه غير منطقي ومتغطرس واحمق، واشار الى السيطرة على طائرة التجسس الامريكية، وقال: لقد انتهكت طائرتهم اجواءنا، وأبدت الجمهورية الاسلامية الايرانية رد فعل بقوة، والآن وبدلا من ان يعتذروا للشعب الايراني، يقولون وبكل صلافة أعيدوا الطائرة، هذا في حين ان الجمهورية الاسلامية ومن خلال تحليها بالمنطق القوي، ودون ان تكون بصدد التسلط على مكان ما، تدافع بقوة عن مواقفها ومصالح الشعب الايراني، ولا تتنازل في هذا المجال.

واردف: انه من خلال التواصل الوسيع بين مراكز الابحاث ووزارة العلوم والشركات التكنولوجية، اوجدنا منظومة قوية جدا من المجموعات التي يمكنها ان تتولى مسؤولية الابحاث الدفاعية، وسوف نطورهذه المنظومة في المستقبل.

وشدد وزير الدفاع على ان البلاد تواصل السير في طريق تحقيق قفزة في مجال العلم والتقنية، حيث يعد الباحثون والمحققون من الجنود الاساسيين والقيمين في هذه الجبهة المهمة./انتهى/