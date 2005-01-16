الافراج عن اول كويتي اعتقل بسبب حضوره في افغانستان

وافادت وكاله مهر للانباء ان " خالد العوده " رئيس اللجنه الخاصه بالمعتقلين في سجن غوانتانامو - ووالد احد المعتقلين اكد ذلك في حديث للصحافه الفرنسيه وشدد علي ان هذا المعتقل الكويتي واسمه " ناصر المطيري " قد غادر السجن علي متن طائره كويتيه في طريقه الي الكويت.

واوضح " العوده " ان " المطيري " البالغ من العمر 26عاما واعتقل في افغانستان علي يد القوات الاميركيه في اكتوبر/ تشرين الاول/ عام 2001هو اول معتقل كويتي يطلق سراحه من سجن غوانتانامو. / انتهي/

