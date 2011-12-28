المالكي يؤكد لطالباني استعداداه للتعاون لحل الازمة السياسية في العراق

وذكر بيان صادر عن مكتب الطالباني نشر على موقع الرئاسة الاربعاء ان المالكي ابدى في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي "استعداده للتعاون بغية الوصول الى حلول مناسبة لكافة الصعوبات و تذليل العقبات".

وذكر البيان الرئاسي ان طالباني ابلغ المالكي بالعمل على "تمهيد الارضية المناسبة لانعقاد المؤتمر الوطني العام لجمع القوى السياسية والاتفاق على مشروع وطني لتوحيد الجهود وتقارب الرؤى".

الجدير بالذكر، ان ازمة سياسية حادة يعيشها العراق بعد انسحاب القوات الامريكية، على خلفية توجيه اتهامات برعاية الارهاب لنائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، واصدار مذكرة قضائية بتوقيفه، حيث هرب الى اقليم كردستان الذي يمتنع عن تسليمه الى القضاء العراقي./انتهى/