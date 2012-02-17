الرئيس الألماني يقدم استقالته من منصبه

وقال فولف في كلمة رسمية إن ثقة المواطنين تأثرت. واضاف الرئيس المحافظ الذي ضغطت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بشدة من اجل انتخابه في يونيو/حزيران 2010 لهذا السبب لم يعد ممكنا أن أواصل ممارسة مهامي. ولذلك استقيل.

وقال ولف في تصريح رسمي إن تطورات الأيام والأسابيع القلية الماضية أظهرت أن ثقة الشعب الألماني تأثرت وبالتالي "فعاليتي في مركزي تضررت بشكل كبير".

وبدورها عبرت ميركل عن أسفها لاستقالة فولف مؤكدة بالوقت نفسه أن الائتلاف الحاكم سيعمل مع المعارضة لاختيار رئيس توافقي ترضى عنه جميع الأطراف. وكانت ميركل أرجأت زيارتها لإيطاليا التي كانت مقررة اليوم بسبب التطورات السياسية في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة غير الاعتيادية من ميركل لتجنب طرح مادة خلافية وطنية، في وقت تريد فيه الأخيرة التركيز على إيجاد حل لأزمة اليورو التي يرى مراقبون أن استقالة فولف توجه ضربة لميركل بهذا الشأن.

وكانت السلطات أعلنت أمس أن الادعاء العام وصل إلى طلب رفع الحصانة بعد دراسة شاملة للملفات وتقييم كامل للتقارير الإخبارية المتعلقة بتعاملات الرئيس الفترة الأخيرة، مما أدى إلى وجود شكوك مبدئية حول حصول الرئيس على مزايا وضمانات لتحقيق مزايا شخصية.

ومن المقرر أن يبت البرلمان الألماني (بوندستاغ) في طلب الادعاء العام الذي يعني ملاحقة الرئيس جنائيا فيما أشيع عن تورطه في الحصول على مزايا تفضيلية بشأن قروض تلقاها من بعض أصدقائه المستثمرين لبناء منزل له، كما تورط في الإساءة لحرية الصحافة في البلاد.

ويواجه فولف انتقادات حادة منذ عدة أسابيع بسبب علاقاته بالمستثمرين الأثرياء بصفة خاصة، حيث واجه اتهامات عدة بأنه قبل معاملات تفضيلية من جانبهم، منها الحصول على قروض بمزايا وقضاء عطلات لديهم كما أنه عقد معهم صفقات مالية خلال فترة رئاسته لحكومة ولاية سكسونيا السفلى بين عامي 2003 و2010./انتهى/