العميد نقدي: تهديد الصهاينة بالهجوم على ايران حرب اعلامية

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان العميد محمد رضا نقدي قال في اجتماع مع قادة التعبئة بمحافظة هرمزكان (جنوب): في هذه الايام اطلق الصهاينة والامريكيون حربا اعلامية في وسائل اعلامهم، ويهددون ايران بهجوم عسكري، في حين ان الجيش الامريكي المهزوم يغادر المنطقة حاليا، وكل بلد تعرض لهجومهم، صعد الى السلطة انصار الجمهورية الاسلامية الايرانية في ذلك البلد.

واشار الى تحول الجمهورية الاسلامية الايرانية الى نموذج لبلدان المنطقة، وتابع: ان ايران بلد لا تقوم فيها الاحزاب والتيارات السياسية بتحديد مصير الشعب، بل ان الشعب هو الذي يدير البلاد بإرادته. وان الشعوب التي تتحكم في مصائرها قلة من الافراد، عندما تشاهد مثل هذا البلد (ايران) تشعر بالغبطة.

وتوقع رئيس مؤسسة تعبئة المستضعفين قرب زوال نظام الرأسمالية، وصرح: سينهار النظام الرأسمالي قريبا مثل الانظمة السابقة كالماركسية، وستبحث شعوب العالم عن نموذج جديد، وعلينا ان نقدم للعالم النموذج المناسب للحكم وبأدنى الاشكالات.

ودعا الى الاتحاد بين الشعب والحكومة، لأنه في غير هذه الحال لن نحقق اهدافنا ولن نبلغ قمم الاعتزاز./انتهى/