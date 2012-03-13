مهمانبرست يشيد بقرار البرلمان المصري بقطع الغاز عن الكيان الصهيوني

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء، ان رامين مهمانبرست قال تعليقا على خطوة البرلمان المصري في المصادقة على قطع صادرات الغاز من مصر الى الكيان الصهيوني وطرد السفير الصهيوني من القاهرة: ان هذا هو المتوقع من دول المنطقة وخاصة الدول التي تعيش الصحوة.

واضاف: عندما تتولى الشعوب في الدول المستقلة ادارة شؤونها، ونظرا لقطع التبعية، فإنها ترفض ان تتحمل جرائم الكيان الصهيوني، وان خطوة البرلمان المصري هي رد فعل طبيعي للشعوب في مواجهة المجرمين.

وتابع: ان خطوة مجلس الشعب المصري، هي خطوة تعتبر من قبل شعبنا منطقية ونابعة من الشعور بالمسؤولية، ونأمل ان تصل جميع دول المنطقة الى مستوى مطلوب من الاستقلالية، لكي تنهي الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني.

وردا على سؤال لمراسل وكالة مهر للانباء بشأن محاكمة وزير الخارجية البريطاني في المحكمة العليا بلندن بتهمة المشاركة في قتل مواطن باكستاني في هجوم طائرات بدون طيار: للأسف ترتكب جرائم امريكا وبريطانيا والناتو في منطقتنا بشتى الذرائع، حيث يرتكب جنودهم المجازر بحق الشعوب، وكان آخرها ما شهدناه في افغانستان.

ولفت مهمانبرست الى ان هذه الجرائم ستشوه سمعة هذه الدول (امريكا وبريطانيا) لدى شعوب المنطقة اكثر من ذي قبل.

ونصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الدول الكبرى بسحب قواتها من المنطقة، لكي لا تثير كراهية الشعوب نحوها اكثر مما هي عليه الآن.

وردا على سؤال بشأن زيارة كوفي عنان، ممثل الامين العام للامم المتحدة الى سوريا، اعلن مهمانبرست ان هذه الزيارة حصلت بعد المشاورات التي اجراها كوفي عنان مع وزير الخارجية الايراني والمسؤولين السوريين.

وحول المحادثات بين ايران ودول مجموعة 5+1، اعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ان هذه المحادثات ستستأنف في المستقبل القريب.

وبمناسبة قرب حلول سنة 1391 الايرانية الجديدة (تبدأ في 20 آذار/مارس 2012) تمنى مهمانبرست للايرانيين العزة في هذه السنة، وللعالم ارساء السلام والاستقرار.

واشار الى المشاركة الحماسية في انتخابات الدورة التاسعة لمجلس الشورى الاسلامي، وقال: ان مستوى مشاركة الشعب في تحديد مصيره، تثبت شعور شعبنا بالمسؤولية تجاه استقلال البلاد وتطورات المنطقة.

وذكّر رئيس مركز الدبلوماسية العامة والاعلامية بوزارة الخارجية، بالذكرى السنوية للقصف الكيمياوي لمدينة حلبجة من قبل نظام صدام، وقال: اننا ندين بشدة مرة اخرى استخدام الاسلحة الكيمياوية واسلحة الدمار الشامل. ان شعبنا كان ضحية لاستخدام الاسلاحة الكيمياوية، واننا كنا ومازلنا نتابع دوما تفكيك الترسانات الكيمياوية واسلحة الدمار الشامل./انتهى/