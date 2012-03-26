زلزال قوي يهز وسط شيلي

وكان مركز الزلزال بمنطقة مولي الواقعة على بعد 27 كلم شمال غرب مدينة تالكا وحوالي 220 كلم جنوب غربي العاصمة سانتياغو.

وغادر الآلاف من الأشخاص المناطق الساحلية إلى المناطق المرتفعة خوفا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) واختاروا البقاء هناك حتى بعد أن رفعت السلطات التحذير من حدوث تسونامي.

وشعر السكان بالعاصمة بالزلزال حيث اندفع الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى الخروج على وجه السرعة من ملعب أثناء إقامة مباراة بإحدى مسابقات كرة القدم في سانتياغو. كما انقطع التيار الكهربائي عن منطقة واسعة، في حين عانت بعض المدن من انقطاع امدادات المياه.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على بعد 103 كلم غربي بلدة تالكا وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت وكالة الطوارئ الحكومية بادئ الأمر أنها أمرت بإخلاء بعض المناطق الواقعة على الساحل كإجراء وقائي، ولكنها ألغت هذا القرار فيما بعد قائلة إن من غير المتوقع أن يثير الزلزال موجات سوتنامي عملاقة قبالة الساحل.

وقال عمدة مدينة ليبو كارلوس غونزاليس إن الزلزال تسبب في انقطاع خدمات الهاتف، بينما دعا رودريغو هينزبيتر نائب الرئيس الشعب إلى التزام الهدوء.

وقالت شركة كوديلكو الحكومية العملاقة للنحاس بعد الزلزال إن أعمالها تجري بشكل طبيعي في منجمها بجبال الإنديز وفي منجم آخر يقع بمنطقة أقرب لمركز الزلزال.

وقالت أيضا بيو بيو، وهي أكبر مصفاة للنفط في تشيلي، إن العمليات تجري فيها بشكل طبيعي بعد الزلزال.

وكان آخر زلزال وقع قرب نفس المنطقة بقوة 8ر8 درجة بمقياس ريختر عام 2010 وما أعقبه من موجات مد عملاقة قد أدى إلى قتل نحو 500 شخص.

ويقع بتلك المنطقة الوسطى بعض من أهم مناجم النحاس، ولكن الجزء الأكبر من إنتاج شيلي، أكبر مصدر للنحاس عالميا، يتركز بالمنطقة الشمالية./انتهى/