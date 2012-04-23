مقتل ضابطين بجهاز المخابرات العراقي بهجوم مسلح غرب بغداد

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا، في ساعة متقدمة من ليل أمس، النار من مسدسات كاتمة للصوت باتجاه سيارة حكومية يستقلها ضابطان في جهاز المخابرات لدى مرورها في ساحة اللقاء بمنطقة المنصور، غرب بغداد، مما أسفر عن مقتلهما في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية فرضت طوقا امنيا على منطقة الحادث ونقلت جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه".

يذكر أن العاصمة بغداد، شهدت الخميس الماضي (19 نيسان/ابريل 2012) سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وحزام ناسف وعبوات ناسفة، أسفرت عن مقتل وإصابة 82 شخصاً بينهم عناصر امن ومسلحان، بحسب مصادر أمنية وطبية عراقية./انتهى/