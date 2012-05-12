الافراج عن اثنين من الزوار الايرانيين المخطوفين في سوريا

وقال بهمن حسين بور لمراسل وكالة مهر للانباء: من المحتمل ان يصل هذان الزائران المفرج عنهما، الليلة الى طهران.

من جهة اخرى، ذكر المتحدث باسم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تركيا، عبدالرضا شقاقي، ان هوية هذين الزائرين هي كالتالي: محمد فرهنك فلاح، من اهالي هشتكرد، وشاهمراد نجفي طالب من اهالي خرم آباد.

واضاف ان هذين الزائرين الايرانيين موجودان حاليا في مدينة هاتاي التركية الحدودية، ومن المقرر ان ينطلقا الليلة الى اسطنبول ومنها الى طهران.

وكان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا، محمد رؤوف شيباني، قد اعلن قبل ذلك، انه تم اختطاف 22 زائرا و7 مهندسين ايرانيين في سوريا، حيث تم الافراج عن 11 زائرا من المجموعة الاولى، و5 مهندسين من المجموعة الثانثة، من خلال الجهود المبذولة، وبهذا بقي حاليا 11 ايرانيا مخطوفا في سوريا، 7 منهم مهندسون والـ4 الآخرون من الزوار./انتهى/