امير قطر يشارك في مؤتمر حركة عدم الانحياز

وافادت وكالة مهر للأنباء ان سفير ايران في قطر عبدالله سهرابي قال في تصريح للوكالة ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيزور ايران للمشاركة في مؤتمر حركة عدم الانحياز الذي سيعقد في طهران اوائل ايلول المقبل.

واضاف سهرابي ان لدى ايران وقطر علاقات جيدة جدآ، ويمكن ان يكون هناك اختلاف بين الدولتين في وجهات النظر المتعلقة ببعض القضايا مثل القضية السورية لكنا نسعى لتنفيذ الخطط المطروحة لحل الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن.

يذكر ان مصر ستقوم بتسليم ايران رئاسة حركة عدم الانحياز خلال مؤتمر الحركة الذي سيعقد اوائل ايلول المقبل./انتهى/