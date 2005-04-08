لم نتباحث مع الاوروبيين بشان تعليق تخصيب اليورانيوم

وافادت وكاله مهر للانباء ان وزير الخارجيه السيد كمال خرازي اعلن ذلك في مقابله مع صحيفه الحياه اللندنيه واكد علي ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لم تطرح هذا الموضوع حتي لمره واحده مع الجانب الاوروبي.

وشدد " خرازي " علي ان جميع المحادثات الايرانيه - الاوروبيه جرت حول استمرار النشاط النووي ومنح طهران الضمانات الكافيه للجانب الاوروبي وراي ان نجاح الحوار الثنائي انما يكمن في هذا الموضوع.

ولدي اجابته عن سوال بشان وجود احتمال لتطبيع العلاقات بين طهران وواشنطن اكد وزير الخارجيه ان ذلك يعود لكيفيه التعامل الاميركي والسياسه التي تعتمدها اميركا وهل انها تتعامل مع الجانب الاخرعلي اساس الاحترام المتبادل او تريد فرض آرائها عليه واوضح ان ايران تشك في صدق الاداره الاميركيه. / انتهي /