وصول الرهائن الايرانيين المفرج عنهم في ليبيا الى طهران

وافادت وكالة مهر للانباء انه بعد المشاورات الجادة والمكثفة التي اجراها المسؤولون الايرانيون مع المسؤولين الليبيين، تم الافراج عن اعضاء وفد الهلال الاحمر الايراني السبعة الذين اختطفوا في ليبيا قبل 65 يوما، حيث وصولوا صباح اليوم الاحد الى طهران، وسط استقبال من قبل مسؤولي الهلال الاحمر وعدد من المسؤولين الآخرين.

والرهائن المفرج عنهم هم: محمد شهاب الدين محمدي عراقي مساعد رئيس جمعية الهلال الاحمر في الشؤون الدولية وحقوق الانسان، وغلام رضا شاه رضائي مساعد رئيس الجمعية في شؤون الصحة والعلاج والتأهيل، وفردين بلوجي المدير التنفيذي لمنظمة الإسناد الطبي، ومحمد عباسي المدير العام لمكتب رئيس الجمعية، ومنتظر شبر المدير التنفيذي للجمعية بمحافظة طهران، وحسن موسوي مستشار رئيس الجمعية، ومحمد علي شريفي فرد الخبير في الشؤون الدولية للجمعية.

وقد تعرض اعضاء وفد الهلال الاحمر الايراني في اليوم العاشر من زيارته الى ليبيا، للاختطاف في مدينة بنغازي، في 30 تموز/يوليو 2012، من قبل مجموعة تطلق على نفسها كتائب 17 فبراير.

وكان هذا الوفد قد زار ليبيا تلبية لدعوة رسمية من الهلال الاحمر الليبي للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتنمية التعاون الثنائي، وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم، تم اختطافهم فيما كانوا في طريقهم الى الفندق./انتهى/