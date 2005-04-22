الصهاينه العدو المشترك للمسلمين كافه

وافادت وكاله مهر للانباء ان امام الجمعه الموقت في طهران آيه الله " محمد امامي كاشاني " اكد ذلك في الخطبه الثانيه لصلاه الجمعه التي اقيمت اليوم في باحه جامعه طهران وشدد علي ان الصهاينه يشكلون اساس البيت الابيض الاميركي الذي يمارس اركانه افظع الجرائم حاليا.

واشار آيه الله امامي كاشاني الي الموامرات التي يحوكها الاعداء ضد نظام الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وراي ان هولاء يمارسون الضغوط ضد ايران بمختلف الذرائع بينها الطاقه النوويه داعيا ابناء الشعب الايراني الي اليقظه والحذر والوقوف بوجه هولاء المعتدين.

وتطرق امام الجمعه الموقت في طهران الي اسبوع الوحده ذكري مولد النبي الاكرم محمد (ص) داعيا المسلمين كافه الي توحيد الصفوف والقلوب لمواجهه العدو المشترك والدفاع عن القيم والمباديء والاهداف والرساله التي تحمل من اجلها الرسول الاعظم (ص) مختلف انواع الاذي حيث يقول " ما اوذي نبي كما اوذيت " .

ودعا آيه الله امامي كاشاني ابناء الشعب الايراني الي المشاركه الفاعله في الانتخابات الرئاسيه المقبله معتبرا الحضور الجماهيري في هذه الانتخابات واجبا شرعيا ملقي علي عاتق جميع افراد المجتمع وراي ان المشاركه المليونيه فيها ستعزز اركان النظام وكيان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه واهداف الاسلام والقيم التي جاهد من اجلها الامام الخميني (رض) بوجه طاغيه عصره النظام الملكي المقبور. / انتهي/



