حماس : لن نقبل بالتهدئة الاّ برفع الحصار عن غزة

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة فلسطين اليوم أن مسؤولا في حماس أشار الى وجود اختلافات بين المسؤولين السياسيين والامنيين والعسكريين الصهاينة حول شروط المقاومة الفلسطينية ومن بينها حماس بشأن التهدئة .

واكد هذا المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان حماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية ترفض التهدئة مع هذا الكيان الا برفع حصاره الظالم عن القطاع .

واضاف ان فصائل المقاومة تقبل بالتهدئة التي تؤدي فقط الى وقف فعلي لاطلاق النار وفتح جميع معابر غزة تمهيدا لرفع الحصار الكامل عنها ، مشددا على ان حماس ابلغت الجانب المصري بهذه الشروط ورفضها لاي تهدئة دون تحققها ./ انتهى /



