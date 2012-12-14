ايران والوكالة الذرية تتفقان على مواصلة المحادثات في 16 يناير القادم

وافادت وكالة مهر للانباء ان الطرفين توصلا الى هذا الاتفاق في ختام محادثاتهما المكثفة امس الخميس في طهران .

وكان وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام المساعد للوكالة هرمان ناكرتس اجرى هذه المحادثات مع الجانب الايراني برئاسة علي اصغر سلطانية مندوب ايران الدائم لدى الوكالة والتي وصفها الجانبان بالايجابية والبناءة . /انتهى /