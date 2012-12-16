هجوم على مطار بباكستان يخلف 9 قتلى على الاقل

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن الجزيرة نت بأن حركة طالبان تبنت الهجوم، وان خمسة من بين القتلى هم من منفذي الهجوم.

وأكدت قوات الأمن الباكستانية هذه الحصيلة بينما ذكر مسؤولون طبيون أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين، وقد نقلوا إلى المستشفى القريب من المطار وفق المتحدث باسم المستشفى فرهد خان.

وأفاد شهود ومسؤولون مدنيون كبار بأن تبادلا لإطلاق النار وقع حول المطار الذي يجاور قاعدة للقوات الجوية الباكستانية بعد الهجوم بالصواريخ وقيام عسكريين بإغلاق المنطقة.

وقال متحدث باسم سلاح الجو النقيب طارق محمود "لم يتمكن أي إرهابي من التسلل إلى الداخل، قوات الأمن كانت متأهبة تماما وسيطرت على الوضع". وأوضح مسؤول عسكري أنه "تم دحر الهجوم على المطار وكل شيء الآن تحت السيطرة".

وبدأت فرقة من المهاجمين يرتدون سترات ناسفة الهجوم بصدم سيارة ملغومة في أحد الأسوار قبل تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن لأكثر من 30 دقيقة في حين أصابت 3 صواريخ منطقة سكنية قريبة.

وقال المسؤول في الشرطة الباكستانية عمران شهيد "تم إطلاق 3 صواريخ سقط اثنان منها داخل المطار فيما أصاب الثالث آلية خارجه". وعرض التلفزيون الباكستاني مشاهد تظهر آليات متضررة واندلاع حرائق.

من جهته أكد المتحدث باسم إدارة الطيران المدني برويز جورج إغلاق المطار وإلغاء الرحلات موضحا أن مبنى المطار لم يصب بأضرار.

وتعتبر مدينة بيشاور المعبر الرئيسي إلى منطقة القبائل المحاذية للحدود مع أفغانستان والتي تضم قواعد لمسلحي طالبان والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكان هجوم مماثل في أغسطس/آب الماضي أسفر عن 11 قتيلا حين هاجم مسلحون قاعدة للقوات الجوية الباكستانية في مدينة كامرة بشمالي غربي البلاد./انتهى/