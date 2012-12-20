احمدي نجاد: الانتخابات الحماسية تسلب الاعداء قدرة التأثير على الشعب

وافادت وكالة مهر للانباء بأن محمود احمدي نجاد قال صباح اليوم الخميس في اجتماعه بمحافظي البلاد ان حكومته ملتزمة حتى الفرصة الاخيرة بميثاقها مع الشعب.

واشار الى الانتخابات الرئاسية القادمة، والاجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال، وقال: لا احد يمكنه ان يتخذ القرار نيابة عن الشعب الايراني، وبالتأكيد ان اي شخص ينتخبه الشعب الايراني، سيكون الانتخاب الافضل، وان على الجميع ان يحترموه ويقدموا له العون.

ولفت الى ان الهدف الرئيسي للحكومة هو اقامة انتخابات حماسية بمشاركة واسعة، لأن الحكومة اذا انتخبت بدعامة الاغلبية الساحقة للشعب، فإنها يمكنها ان تدير البلاد بشكل افضل، واذا كانت الدعامة الشعبية ضعيفة للحكومة، فمن المؤكد انها ستواجه مشكلات في مسار تنفيذ الامور.

وصرح رئيس الجمهورية انه في الظروف التي يضيق الاعداء حلقات الضغط ويعقدون الظروف، فإن على الشعب ان يبرز قوته لأنه من خلال استعراض قوة الشعب فإن الاعداء ينزوون.

واردف: عندما تقام انتخابات حماسية بمشاركة الاغلبية الساحقة للشعب في البلاد، فلا الاعداء ولا اي قوة سيكون بامكانها التأثير على ارادة وحركة الشعب، وحينذاك ستتغيير حتى المعادلات السياسية على الصعيد الدولي.

وشدد على ان الانتخابات في ايران، تكتسب اهمية كبيرة، وفي الوقت الراهن تضاعف مستوى تأثيرها، نظرا الى ان هذا البلد يقع في مركز الالهام والتأثير على التطورات في جميع العالم./انتهى/