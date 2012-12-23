مهمانبرست: الغرب يرغب باستمرار الاشتباكات المسلحة في سوريا

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء الموفد الى تركيا، بأن رامين مهمانبرست قال في مؤتمر صحفي مساء السبت بمدينة ارضروم التركية: ان ايران وتركيا بلدان مؤثران وقويان وشقيقان. وان الشعبين الايراني والتركي لديهما اواصر تاريخية قوية.

واضاف: ان العلاقات بين البلدين جيدة للغاية واستراتيجية. وان كبار المسؤولين الايرانيين والاتراك بصدد تعزيز العلاقات اكثر فأكثر.

واشار مهمانبرست الى اننا نشهد تبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين، وصرح: هذا في حين ان منطقتنا تواجه قضايا هامة، وفي هكذا ظروف حساسة، فإن من الضروري التشاور وتبادل وجهات النظر بين مسؤولي البلدين ايران وتركيا.

واضاف: اننا نعتقد انه يجب البحث عن حلول للازمات الاقليمية عبر التشاور بين دول المنطقة نفسها. وفي اي قضية تواجهها منطقتنا فإن ايران وتركيا ستشاركان في مجموعة الدول المساهمة في حلها.

وأكد على دور الاعلام في العلاقات بين الدول، وقال: ان على وسائل الاعلام ان تعكس بشكل جيد وجهات نظر مسؤولي كلا البلدين ليطلع عليها الشعبان، وصرح: ان علينا ان نبذل جهودنا لتكريس التعاون بين وسائل الاعلام الايرانية والتركية بشكل مباشر، وان نأخذ الاخبار المرتبطة بالتطورات ببلدينا بشكل مباشر.

وفي الشأن السوري، قال مهمانبرست: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى انه ينبغي ان تتمتع مختلف شعوب المنطقة بحقوق متساوية، وانه يجب تلبية مطالب اغلبية الشعب في دول المنطقة. ولا فرق في هذه القضية بين شعوب اليمن وسوريا والبحرين. وفي الحقيقة اذا ساعدت جميع الحكومات على مشاركة الشعوب في ادارة بلدانها في اجواء هادئة، فمن المؤكد سيتم إرساء الاستقرار والامن في المنطقة.

واوضح: ان ايران ترى انه يجب توفير ظروف تساعد على مشاركة الشعب السوري في انتخابات حرة يدلون فيها بأصواتهم، وفي هذه الحال يتحدد اي مجموعة تحظى بدعم شعبي اكبر. ومن اجل اقامة الانتخابات يجب بالدرجة الاولى وقف العنف.

واشار مهمانبرست الى المبادرة الايرانية ببنودها الستة بشأن سوريا، وتقديمها الى المسؤولين في تركيا والسعودية وروسيا ومصر والاخضر الابراهيمي، المبعوث الاممي بشأن سوريا، وقال: بعد وقف العنف لابد من إطلاق الحوار الوطني، ليطرح ممثلو الشعب ومختلف الفئات وجهات نظرها وصولا الى تشكيل حكومة انتقالية.

واعتبر ان الرؤية المواجهة للجمهورية الاسلامية الايرانية، هي تلك المؤيدة لتصعيد العنف في سوريا، واضاف: ان اصحاب هذه الرؤية يرون انه يجب ارسال مزيد من السلاح للمعارضين، ومن المؤسف ان الدول الغربية تؤيد هذه الرؤية، ونحن نشك في نوايا هذه الدول. نعتقد ان الدول الغربية لا تبحث عن الاستقرار والهدوء في منطقتنا.

وتابع: ان الدول الغربية قدمت اكبر الدعم للكيان الصهيوني، لأنها ترى ان زعزعة الاستقرار يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، لذلك فهي بصدد اثارة الفتنة في منطقة الشرق الاوسط. انهم يرغبون (الغربيون) في تأجيج الصراع بين الدول الكبيرة والقوية في المنطقة، لأن السبيل الوحيد لإنقاذ الكيان الصهيوني هو ان تنشغل الدول الاسلامية في المنطقة بالصراع فيما بينها.

واردف: ان من واجبنا ان نتحلى باليقظة في مواجهة مؤامرة الدول الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني، وعلينا ان نتعاون بعضنا مع بعض من اجل إرساء الحرية والاستقرار في منطقتنا./انتهى/