الاعلان عن تشكيل الكتيبة الثانية من الاستشهاديين الايرانيين

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن بيان العلاقات العامة لهيئة تكريم شهداء النهضة الاسلامية العالمية , ان اول كتيبة استشهادية ايرانية شكلت في ديسمبر العام الماضي باسم الشهيد "يحيى عياش" تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لتدمير مقر المارينز في لبنان , وان تشكيل الكتائب الاستشهادية سيتواصل مستقبلا.

واضاف البيان : ان كتائب الاستشهاديين الايرانيين تمضي حاليا مراحل استعدادها تمهيدا للاستفادة منها عند اقتضاء الضرورة للدفاع عن كيان الاسلام.

واشار البيان الى انه سيتم خلال يوم الخميس المقبل تسجيل اسماء المتطوعين لتنفيذ العمليات الاستشهادية وازاحة الستار عن النصب التذكاري للام الاستشهادية الفلسطينية الشهيدة "ريم صالح الرياشي" التي نفذت عملية اسشتهادية اسفرت عن مقتل اربعة صهاينة./انتهى/

