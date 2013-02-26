اختتام الجولة الاولى من المفاوضات بين ايران و5+1

وافادت وكالة مهر للانباء بأن الجولة الاولى من المفاوضات بين ايران ومجموعة 5+1 اختتمت اليوم الثلاثاء في الساعة 16 تقريبا حسب التوقيت المحلي لكازاخستان.

وقال مصدر مقرب من الوفد الايراني المفاوض ان ايران تقدم مقترح جديد وشامل خلال الجولة الجديدة من المفاوضات.

واضاف هذا المصدر: ان المقترح سيشمل خيارات شاملة حول البرنامج النووي الايراني، وهنالك نسخ متنوعة من هذه المقترحات وهي تعتمد على نوع المقترحات التي نتسلمها من الطرف المقابل.

واوضح: ان اسباب تقديم المقترح الجديد للتحقق من مدى مصداقية الدول الاوروبية من التوجس حيال الملف النووي الايراني أواذا ماكانت المخاوف المزعومة حيال النشاطات النووية السلمية مجرد أداة لابتزاز الجانب الايراني.

وأردف: ان مفاضات الما آتا ستبين هذا الامر بوضوح للشعب الايراني./انتهى/