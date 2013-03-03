الرئيس الايراني :كرامة الشعب السوري لا تتحقق الا عبر الحوارالوطني

وافادت وكالة مهر للانباء،أن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وخلال استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي يقوم بزيارة رسمية الى طهران أكد على ضرورة وقف العنف والتدخلات الخارجية في الشأن السوري وجلوس طرفي الصراع على طاولة الحوار الوطني داعيا الاطراف في سوريا انتهاج هذا الطرح العقلاني والانساني بأسرع وقت ممكن.

واضاف الرئيس الايراني قائلا انه يجب على الذين يحملون السلاح ويقومون بالانتهاكات والقتل من جهة ويقومون برفع الشعارات الديموقراطية من جهة أخرى أن تنزع أسلحتهم ويجردون منها.

واعرب الرئيس محمود احمدي نجاد عن أمله بأن يسود الامن والاستقرار في سوريا ليتسنى للشعب السوري بدء مسيرة الاعمار وممارسة حياته اليومية والمعتادة.

بدوره اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان سوريا تتعرض لمؤامرة كونية تقودها الولايات المتحدة الاميركية وتصب في مصلحة الكيان الصهيوني موضحا ان ابعاد المؤامرة باتت مكشوفة للجميع وان الشعب السوري تمحور حول حكومته وعمد الى مقاومة المؤامرات التي تحاك ضده./انتهى/



