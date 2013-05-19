الجيش السوري يبدأ هجومه الواسع على مدينة القصير

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن موقع العهد الاخباري بأن الجيش السوري النظامي بدأ صباح الاحد هجومه الواسع باتجاه داخل مدينة القصير، حيث تمكن من احراز تقدم كبير داخل المدينة. فقد استطاعت وحدات الجيش السيطرة على عدد من المراكز من بينها مبنى بلدية القصير الذي يقع وسط المدينة، في ظل ضعضعة وضياع للمسلحين داخل المدينة.

وتفيد المعلومات الواردة ان الجيش السوري تقدم بسرعة كبيرة وأصبح يسيطر على ثلاثة ارباع المدينة.

وأردت القوات السورية اعدادا كبيرة من عناصر الميليشيات المسلحة بين قتيل وجريح، واعتقلت العشرات، في حين لاذ الكثير منهم بالفرار.

من جهة اخرى، سيطر الجيش السوري النظامي على مدينة برزة في دمشق، واستطاع ان يقضي على قائدين ميدانيين من المجاميع الارهابية المسلحة في سوريا، وهما ابوسفيان وابومصعب./انتهى/