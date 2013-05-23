6 قتلى و40 جريحا في شمال لبنان في اشتباكات جديدة

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية بأن مصدرا امنيا محليا قال ان هذه المعارك هي الاعنف منذ تلك التي حصلت في 1985 في المدينة بين مجموعات معارضة واخرى مؤيدة لسوريا.

وقال المصدر الامني "وقعت معارك عنيفة طيلة الليلة الماضية بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن استمرت حتى الخامسة فجرا (2:00 بتوقيت غرينتش) وتسببت بمقتل 6 اشخاص واصابة 40 آخرين بجروح".

واشار الى ان "القصف واطلاق النار طالا احياء آمنة في انحاء مختلفة من المدينة".

ووصلت القذائف واطلاق النار من اسلحة رشاشة ثقيلة الى اماكن في وسط المدينة. فيما تناثر حطام الزجاج في شوارع المدينة، وانتشرت السيارات المحروقة او المتضررة في مختلف مناطق المدينة.

وخلال الليل، جابت سيارات تقل مسلحين شوارع المدينة وطلبت من الاهالي النزول من الطبقات العليا للابنية.

وقال مختار منطقة القبة، امين القبوط، "منذ الاحد الماضي، تتعرض احياء آمنة في طرابلس لقصف لم نشهد مثله خلال جولات المعارك الماضية"، مضيفا "المرة الاخيرة التي حصل فيها قصف مماثل كانت في 1985، ولو انه آنذاك تم استخدام راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة".

ومنذ الاحد، تاريخ اندلاع هذه الجولة من المعارك، بلغ عدد القتلى 17 بينهم عنصران في الجيش اللبناني وحوالى 150 جريحا./انتهى/