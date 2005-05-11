خبر عاجل : هاشمي رفسنجاني يرشح نفسه رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية

وياتي ترشيح آية الله هاشمي رفسنجاني في اليوم الثاني من عملية تقديم طلبات الترشيح والتي تنتهي السبت المقبل.
وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان كلا من مصطفى معين وزير العلوم الاسبق ومحسن رضائي امين مجمع تشخيص مصلحة النظام قد قدما طلبي ترشيحهما اليوم في وقت سابق./انتهى/
قدم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني عصر اليوم طلبا للترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية الى لجنة الانتخابات العامة بوزارة الداخلية.
وياتي ترشيح آية الله هاشمي رفسنجاني في اليوم الثاني من عملية تقديم طلبات الترشيح والتي تنتهي السبت المقبل.
رمز الخبر 182321
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