وزير الخارجية الايراني يعود من جولته الافريقية الي طهران

وافادت وكالة مهر للانباء ،ان وزير الخارجية على اكبر صالحي وصل الى طهران بعد جولة افريقية شملت زميبابوي وجزر القمر وناميبيا وذلك في اطار زيارة رسمية قام بها الى القارة الافريقية ./انتهى/
عاد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية على اكبر صالحي اليوم الثلاثاء الى البلاد بعد جولة افريقية أجرى خلالها سلسلة لقاءات رسمية شملت ثلاث دول افريقية.
وافادت وكالة مهر للانباء ،ان وزير الخارجية على اكبر صالحي وصل الى طهران بعد جولة افريقية شملت زميبابوي وجزر القمر وناميبيا وذلك في اطار زيارة رسمية قام بها الى القارة الافريقية ./انتهى/
رمز الخبر 1824675
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