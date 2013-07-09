وزير الخارجية الايراني يعود من جولته الافريقية الي طهران

وافادت وكالة مهر للانباء ،ان وزير الخارجية على اكبر صالحي وصل الى طهران بعد جولة افريقية شملت زميبابوي وجزر القمر وناميبيا وذلك في اطار زيارة رسمية قام بها الى القارة الافريقية ./انتهى/



